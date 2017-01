Britka pracujúca pre nadáciu Reuters dostala v Iráne päťročný trest

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 23. januára (TASR) - Na päť rokov väzenia odsúdili v Iráne za pokus o zvrhnutie islamského režimu zamestnankyňu nadácie Thomson Reuters Foundation Nazaninu Zaghari-Ratcliffovú, ktorá v tejto krajine strávila vo väzbe posledných desať mesiacov.Informovala tom včera iránska štátna agentúra Mizan, ktorá prináša justičné spravodajstvo. Podľa iránskej prokuratúry pracovala 37-ročná Zaghari-Ratcliffová pre tajné služby Západu a chcela sa infiltrovať do iránskeho politického systému.Zaghari-Ratcliffovú bez obvinení zadržali iránske Revolučné gardy na teheránskom Letisku imáma Chomejního v apríli 2016, keď sa spolu s dvojročnou dcérou chystala odletieť do Británie. V Iráne bola navštíviť svojich rodičov.Prvých 45 dní strávila v samoväzbe a neskôr ju presunuli do väznice Kermán v rovnomennej provincii na juhovýchode Iránu, približne 1000 kilometrov od Teheránu. Jej dcére, ktorá má len britské občianstvo, úrady zhabali pas a umiestnili ju do starostlivosti iránskych starých rodičov.Zaghari-Ratcliffová, s iránsko-britským občianstvom, pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka nadácie Thomson Reuters Foundation. Narodila sa v roku 1978 v Teheráne a v roku 2007 sa presťahovala do Británie.Iránske úrady zadržali v uplynulých dvoch rokoch v súvislosti s otázkami národnej bezpečnosti viacero osôb s dvojitým občianstvom, ktoré Teherán neuznáva. To v praxi znamená, že takto zadržané osoby nemajú nárok na konzulárnu pomoc.Vo väčšine takýchto prípadov prebiehajú procesy za zatvorenými dverami iránskeho revolučného súdu, ktorý sa zaoberá najmä obvineniami z údajných pokusov o zvrhnutie vlády.