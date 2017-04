Britom po brexite zrejme výrazne zdražejú dovezené potraviny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Brusel 20. apríla (TASR) - Britskí zákazníci sa možno budú musieť vyrovnávať s priemerným 22-% clom na potraviny dovezené z Európskej únie (EÚ), ak sa Londýnu nepodarí uzatvoriť obchodnú dohodu s Bruselom, než Británia o dva roky vystúpi z Únie, varujú maloobchodníci.Takmer 80 % potravín dovezených do Británie pochádza z členských štátov EÚ a ak Británia s EÚ neuzavrú obchodnú dohodu, ich obchodné vzťahy budú regulované podľa pravidiel Medzinárodnej obchodnej organizácie (WTO). "" uviedol zväz britského maloobchodu British Retail Consortium (BRC), ktorý zastupuje veľké supermarkety a ďalšie obchody.Ceny potravín aj tak rastú najrýchlejšie za približne tri roky. Dôvodom je oslabenie libry v dôsledku júnového hlasovania za brexit. Pokles dopytu spôsobený nárastom inflácie je hlavným dôvodom, prečo experti počítajú v tomto roku so spomalením britskej ekonomiky.Británia ročne dovezie z krajín EÚ potraviny v celkovej hodnote 20 miliárd GBP (23,83 miliardy eur), za ktoré aktuálne ako člen Únie nemusí platiť clo. Po opustení EÚ však začnú platiť pravidlá WTO, ak Británia s Bruselom neuzavrie obchodnú dohodu.V prípade talianskej mozzarelly by clo vyskočilo na 46 %, na 40 % v prípade na bežných tovarov, ako je hovädzie z Írska alebo tradičný írsky syr čedar, na 40 % a v prípade holandských paradajok na 21 %. BRC odhaduje, že priemerné clo na potraviny by dosiahlo 22 %.Britská premiérka Theresa Mayová vyhlásila, že v priebehu dvoch rokov chce s EÚ dosiahnuť komplexnú obchodnú dohodu. Mayová ohlásila predčasné voľby na začiatok júna, ktoré majú posilniť jej mandát pri rokovaniach o vystúpení z Únie. Upozornila však na to, že Británia môže z EÚ vystúpiť aj bez obchodnej dohody, ak Brusel neponúkne Londýnu dobré podmienky.