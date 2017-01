Britská analytička: Rusko by sa mohlo dohodnúť s USA na uznaní Kosova

Kosovo je Srbsko. Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. januára (TASR) - Rusko by v rámci veľkého resetu vzťahov s USA mohlo uznať Kosovo, uviedla britská analytička a komentátorka Mary Dejevskyová. Tento krok by podľa nej mohol byť súčasťou širšej dohody medzi oboma veľmocami po nastúpení Donalda Trumpa do prezidentského úradu.Dejevskyová tvrdí, že ruský prezident Vladimir Putin investoval už veľa úsilia do potenciálnej veľkej dohody, ktorú chce uzatvoriť s novou americkou administratívou pod vedením Donalda Trumpa. Dohoda má údajne uzavrieť viacero diplomatických sporov medzi oboma veľmocami, ktoré vznikli po skončení studenej vojny.Trump je podľa analytičky otvorený dohode, čo dokazuje jeho opakovanými vyhláseniami, že má v úmysle stretnúť sa s Putinom a zmeniť nastavenie rusko-amerických vzťahov. Ruský prezident to vníma ako veľkú príležitosť, domnieva sa Dejevskyová. O jej vyhláseniach informoval portál Balkan Insight.Kosovo sa s pomocou západných mocností v roku 1999 odtrhlo od Srbska a roku 2008 vyhlásilo nezávislosť. Tú uznala väčšina štátov Západu na čele s USA s výnimkou piatich členov EÚ vrátane Slovenska. Nezávislé Kosovo neuznáva Srbsko, Rusko, Čína a mnohé ďalšie štáty.Hoci sa Srbsko odhodlalo normalizovať vzťahy s Kosovom pod záštitou EÚ, stále ho oficiálne považuje za súčasť svojho územia. V tomto postoji ho podporuje Moskva ako tradičný spojenec Belehradu; zmena postoja Kremľa by preto bola prekvapujúca.Mary Dejevskyová v minulosti pôsobila ako spravodajkyňa v Moskve a Washingtone. V súčasnosti je komentátorkou britského denníka Guardian a členkou think-tanku Chatham House. Je považovaná za jednu z najväčších britských expertiek na Rusko. Každoročne chodieva na stretnutia Valdajského klubu, na ktorých sa zúčastňujú aj ruskí vrcholní predstavitelia.