Britská ekonomika bude v tomto roku rásť rýchlejšie, ako sa čakalo

Londýn 7. februára (TASR) - Výkon ekonomiky Spojeného kráľovstva sa v tomto roku zvýši viac, ako odborníci odhadovali vlani v novembri, a to predovšetkým vďaka pozitívnejším vyhliadkam na rast globálneho hospodárstva. Uviedol to v stredu renomovaný britský inštitút pre hospodársky a sociálny výskum NIESRBritský think-tank zvýšil prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Spojeného kráľovstva v tomto roku na 1,9 % z 1,7 % v novembri. Pozitívny výhľad globálneho hospodárstva a vlaňajší pokrok pri rokovaniach o brexite prispeli k revízii smerom nahor.Vplyv globálneho oživenia sa rozhodujúcou mierou podieľal na revízii prognózy pre Spojené kráľovstvo, skonštatoval NIESR. Think-tank pritom vychádzal z predpokladu, že brexit bude "mäkký", teda že Spojené kráľovstvo si zabezpečí takmer úplný prístup na jednotný trh Európskej únie (EÚ).Obchod s EÚ tak bude aj naďalej výrazne prispievať k hospodárskemu rastu Británie a pomôže jej ekonomike vybalansovať slabší domáci dopyt v nasledujúcich dvoch rokoch.NIIESR ďalej predpovedá, že sa HDP Británie aj v roku 2019 opäť zvýši o 1,9 %.Pokiaľ ide o infláciu, inštitút predpokladá, že sa jej rast spomalí na 2,4 % v tomto roku a na 2 % v roku 2019. Inflačné prognózy sa od novembra 2017 v podstate nezmenili.Ekonómovia očakávajú, že centrálna banka Bank of England bude pokračovať vo svojej menovej politike a každých šesť mesiacov zvýši úrokovú sadzbu, kým v polovici roku 2021 nedosiahne úroveň 2 %.