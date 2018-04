Britská ekonomika rástla v 1. kvartáli najpomalšie za vyše 5 rokov

Na archívnej snímke libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. apríla (TASR) - Ekonomika Spojeného kráľovstva v prvom štvrťroku rástla, ale najpomalšie za viac ako päť rokov. Oznámil to v piatok štatistický úrad (Office for National Statistics, ONS).Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva sa v prvých troch mesiacoch roka zvýšil len o 0,1 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,4 %. Ekonómovia pritom očakávali, že tempo jeho rastu v úvode tohto roka spomalí na 0,3 %. To je najslabší výkon od roku 2012.ONS uviedol, že hlavným dôvodom tohto spomalenia bol pokles produkcie v stavebníctve o 3,3 %.Celkovo sa produkcia britského priemyslu v 1. kvartáli zvýšila o 0,7 %, ale rast výrobného sektora sa spomalil na 0,2 %. Sektor služieb sa najväčšou mierou podieľal na raste HDP a v 1. štvrťroku, keďže výkon tohto odvetvia, kam patria aj finančné služby, v prvých troch mesiacoch roka stúpol o 0,3 %.V medziročnom porovnaní sa britský HDP v 1. štvrťroku zvýšil o 1,2 %, čo je tiež menej ako 1,4 %, ktoré očakávali analytici.