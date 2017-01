Britská kráľovná dostala k 90. narodeninám koňa i vrece so soľou

Britská kráľovná Alžbeta II. s manželom princom Philipom prichádzajú v aute na rannú bohoslužbu 8. januára 2017 v Sandringhame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

ondýn 20. januára (TASR) - Buckinghamský palác zverejnil vo štvrtok zoznam darov, ktoré dostala vlani britská kráľovná Alžbeta II. pri príležitosti svojich 90. narodenín. Medzi obvyklými darčekmi sa však našlo aj viacero pomerne nezvyčajných, píše agentúra DPA.Jedným z takých je napríklad kôň pomenovaný Sir John, ktorého Alžbete II. darovala Kráľovská kanadská jazdecká polícia, či fialové vrece so soľou od obyvateľov Britských Panenských ostrovov.Šéf veslárskych pretekov Henley Royal Regatta zase jej veličenstvu daroval medvedíka Bertieho utkaného z mohéru a so slameným klobúkom na hlave.Darcovia nezabudli ani na Alžbetine štyri milované psy, plemien corgi a dorgi. Tým sa ušli páperové psie bundy gaštanovej farby zdobené erbmi Windsoru a Maidenheadu.Alžbeta II. nazhromaždila pri príležitosti svojich 90. narodenín, ktoré oslávila 21. apríla, počas celého uplynulého roka enormné množstvo darov. Do paláca ich prišlo dovedna 17.420 kusov, medzi nimi sú však okrem darov vecných aj listy či pohľadnice s narodeninovými blahoželaniami.