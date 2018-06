Britská obchodná komora očakáva najslabší rast britskej ekonomiky

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. júna (TASR) - Britská ekonomika by mala tento rok zaznamenať najslabšie tempo rastu od finančnej krízy, varovala v najnovšom odhade Britská obchodná komora (BCC). Dôvodov je viacero, k hlavným však patria neistota okolo odchodu Británie z Európskej únie a hroziace obchodné vojny.Obchodná komora v najnovšej prognóze, ktorú zverejnila spoločnosť BBC, uviedla, že tento rok by britská ekonomika mala vzrásť o 1,3 %. Pôvodne počítala s rastom na úrovni 1,4 %. Ak sa súčasná prognóza vyplní, podľa BCC. Dôvodom podľa nej je neistota v dôsledku brexitu, ale aj hrozba obchodných vojen, rast úrokových sadzieb a ceny ropy.Aj odhad na rok 2019 BCC mierne zhoršila. Pôvodne odhadovala budúcoročný rast ekonomiky na úrovni 1,5 %, teraz počíta s tým, že dosiahne 1,4 %.Obchodná komora dodala, že počítavo viacerých oblastiach vrátane spotrebiteľských výdavkov, firemných investícií a obchodu. Podľa nej bude niekoľko najbližších rokovVyzvala preto vládu, aby čo najrýchlejšie riešila otázku neistoty, ktorej podniky čelia, ako aj prijala opatrenia v iných oblastiach, napríklad pomohla firmám riešiť súčasný problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.povedal generálny riaditeľ BCC Adam Marshall. Ako dodal, prognóza BCC by preto mala vláde slúžiť ako budíček.