Britská polícia na krátky čas uzavrela Westminsterský most

Londýn 25. mája (TASR) - Polícia v britskej metropole Londýn v súvislosti so správami o "opustenom vozidle" uzavrela dnes popoludní Westminsterský most, nachádzajúci sa neďaleko budovy parlamentu. Informovala o tom agentúra Reuters.Denník Guardian uviedol, že po prehľadaní vozidla zaparkovaného na Westminsterskom moste polícia jednu z najdôležitejších dopravných tepien Londýna opäť otvorila.Podľa spravodajskej televízie Sky News bol most otvorený len pre peších.V okolí britského parlamentu platia sprísnené bezpečnostné opatrenia po tom, čo 22. marca islamský extrémista Khalid Masood zrážal na neďalekom Westminsterskom moste autom chodcov a pred vstupom do areálu parlamentu dobodal policajta. Útok si vyžiadal šesť obetí na životoch vrátane páchateľa, ktorého polícia zastrelila.