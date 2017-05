Britská polícia obnovila výmenu spravodajských informácií s USA

Britská polícia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. mája (TASR) - Britská polícia obnovila výmenu spravodajských informácií so Spojenými štátmi, ktorú nakrátko pozastavila v súvislosti s bombovým útokom v Manchestri. Dôvodom bol únik niektorých dôverných informácií a záberov z miesta útoku do amerických médií.Pozastavenie spolupráce v oblasti výmeny informácií s USA ohlásila britská polícia vo štvrtok dopoludnia. O jej obnovení informoval ešte vo štvrtok večer šéf protiteroristických operácií londýnskej Metropolitnej polície Mark Rowley, oznámila stanica BBC.Podľa Rowleyho spravodajská výmena medzi Spojeným kráľovstvom a USA už opäť prebieha. Obnovená bola po tom, ako britská strana dostala od amerických kolegov bližšie nešpecifikované záruky.povedal Rowley. Konkrétne spomenul partnerov zo zoskupenia Five Eyes (Päť očí), teda aliancie tajných služieb z piatich anglofónnych krajín (Británie, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu).Rowley zdôraznil, že takáto kooperácia má kľúčový význam v boji proti terorizmu a pre zaistenie bezpečnosti obyvateľov Británie i ďalších krajín.Britských predstaviteľov rozhnevalo, keď sa fotografie z miesta manchesterského útoku objavili v stredu v americkom denníku New York Times. Deň predtým do amerických médií uniklo aj meno predpokladaného útočníka Salmana Abediho, hoci britská polícia ho ešte oficiálne nezverejnila.