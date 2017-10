Britská polícia prepustila vodiča zadržaného po náraze do chodcov.

Auto vrazilo do chodcov pri budove londýnskeho múzea, 7. októbra 2017, Londýn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. októbra (TASR) - Londýnska polícia prepustila dnes 47-ročného muža, ktorého zadržali pre podozrenie z nebezpečnej jazdy po tom, ako v sobotu pri náraze autom do chodov pred Prírodopisným múzeom v britskej metropole zranil 11 ľudí.Polícia v dnešnom oznámení uviedla, že vodič je po prepustení naďalej vyšetrovaný. Voči mužovi, ktorého totožnosť nezverejnili, zatiaľ nevzniesli obvinenia.K nárazu vozidla do chodcov došlo v sobotu popoludní na rušnom mieste, ktoré je vyhľadávané turistami, pretože sa tam nachádza viacero známych londýnskych múzeí. Vzhľadom na to i počet zranených vznikli pôvodne obavy, že mohlo ísť o teroristický útok.Polícia to po niekoľkých hodinách vylúčila s tým, že prípad vyšetruje ako bežnú dopravnú nehodu nesúvisiacu s terorizmom.V dnešnom oznámení tiež uviedla, že väčšinu zo zranených už prepustili z nemocnice a žiaden z nich neutrpel závažné zranenia.V Británii platí v súčasnosti druhý najvyšší z piatich stupňov ohrozenia terorizmom, čo znamená, že tamojšie úrady rátajú s vysokou pravdepodobnosťou útoku.V Londýne sa tento rok odohrali dva útoky, pri ktorých extrémisti zámerne vrážali na mostoch do chodcov, čo si vyžiadalo obete na životoch.