Britská polícia zadržala podozrivého v prípade útoku v metre

Londýn 16. septembra (TASR) - Britskí policajti zadržali dnes 18-ročného podozrivého v prípade piatkového bombového útoku v súprave metra v Londýne. Oznámila to dnes londýnska Metropolitná polícia, ktorá zatknutie označila za "významné".Muža zatkli v prístave v meste Dover na juhovýchode Anglicka na základe zákona o boji proti terorizmu a polícia grófstva Kent ho zadržiava na miestnej policajnej stanici, informovala spravodajská stanica BBC.V piatok počas raňajšej dopravnej špičky vybuchla na stanici metra Parsons Green v jednom z vozňov podomácky vyrobená bomba, čo viedlo k zraneniu 29 ľudí. Nálož podľa polície explodovala len "čiastočne" a nikto zo zranených nebol v ohrození života.V Británii vyhlásili po útoku najvyšší, "kritický", stupeň ohrozenia teroristickými útokmi. Po celej krajine posilnili policajné hliadky, ktoré pri ochrane dôležitých objektov a občanov podporujú od dnešného dňa aj príslušníci armády.Nadzemnú stanicu metra Parsons Green neďaleko centra britskej metropoly v noci na dnes znova otvorili pre prevádzku.K útoku sa prihlásila džihádistická skupina Islamský štát (IS). Šéf protiteroristických operácií Metropolitnej polície Mark Rowley však vyhlásil, že IS takéto vyhlásenia vydáva "bežne" bez ohľadu na to, či bol v kontakte s páchateľmi, alebo nie. Rowley požiadal verejnosť, aby zostala ostražitá, ale nebola "vyľakaná".Britské médiá uvádzajú, že polícia má zrejme indície o viacerých páchateľoch - čo môže vyplývať z toho, že jej predstavitelia opakovane hovoria o "podozrivých", nie o "jednom alebo viacerých podozrivých".Podľa BBC bola bomba zhotovená podobne ako nálož pri májovom atentáte v Manchestri, pri ktorom zahynulo 22 ľudí. Noviny Guardian uviedli, že polícia už vyhodnocuje zábery z bezpečnostných kamier zachytávajúce, ako muž s bombou nastupuje do metra.