Britská polícia zadržala ženu, ktorá autom vrazila do skupiny ľudí

Londýn 25. júna (TASR) - Britská polícia v meste Newcastle vzala dnes do väzby 42-ročnú ženu, ktorá autom vrazila do chodcov. Podľa agentúry DPA nič nenasvedčuje tomu, že ide o čin spojený s terorizmom.Incident sa odohral neďaleko športového centra Westgate a miestnej mešity.Zranených bolo pri ňom šesť ľudí. Sú medzi nimi aj moslimovia, ktorí sa v tejto časti mesta schádzali na modlitby pri príležitosti dnešného moslimského sviatku prerušenia pôstu - íd al-fitr.Podobné útoky zažila britská metropola Londýn v poslednom čase už dvakrát - v jednom prípade auto vrazilo do ľudí vychádzajúcich z modlitebne.