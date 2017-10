Britská polícia zatkla muža, ktorý v centre držal rukojemníkov

Britská polícia pred zásahm v anglickom meste Nuneaton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nuneaton 23. októbra (TASR) - Muž so strelnou zbraňou zadržiaval v nedeľu niekoľko hodín ako rukojemníkov dvoch zamestnancov bowlingového centra v strednom Anglicku. Polícia večer vnikla do budovy v meste Nuneaton východne od Birminghamu a ozbrojenca zadržala. Podľa pohotovostných zložiek ho previezli do nemocnice. Rukojemníci, obaja muži, vyviazli rovnako ako policajti bez zranení, informuje agentúra DPA.Motív páchateľa, podľa svedkov vo veku 40 až 50 rokov, nie je zatiaľ známy. Vedúci bowlingového centra, ktoré sa nachádza v nákupnom stredisku Bermuda Park, uviedol, že ozbrojenec mohol byť bývalým manželom alebo priateľom niektorej zo zamestnankýň.V zmienenom stredisku sú v prevádzke aj kino, reštaurácie, fitnes centrum či hotel. Mnohé rodiny s deťmi v komplexe čakali až do ukončenia policajného zásahu ukryté za zatvorenými dverami.Svedok vypovedal, že muž pri vstupe do bowlingovej haly mával nad hlavou svojou zbraňou a zvolal:(Hra sa skončila). Desiatky návštevníkov na to utekali preč s krikom a v panike.Polícia po privolaní na miesto činu popoludní miestneho času varovala ľudí, aby sa k stredisku nepribližovali. Teroristický útok vylúčila už krátko po príchode a oboznámení sa so situáciou.V nasadení boli desiatky policajtov, nad budovou nákupného centra krúžil aj vrtuľník, pokým polícia večer neoznámila ukončenie incidentu.