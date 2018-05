Britská premiérka chce Trumpovi navrhnúť, aby sa vyhol Londýnu

Britská kancelárka Theresa Mayová (vľavo) a americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Londýn 28. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi navrhnúť, aby sa v júli počas návštevy Británie stretli radšej v jej vidieckej rezidencii Chequers vzdialenej asi 60 kilometrov severozápadne od britskej metropoly. Trump by sa tak vyhol centru Londýna, a tým aj možným protestom odporcov politiky súčasnej americkej administratívy. Podľa agentúry Reuters o tom v nedeľu napísal denník The Sun.Podľa The Sun britský veľvyslanec v USA Kim Darroch predloží Bielemu domu dva varianty programu návštevy.Jeden z nich predpokladá, že lídri Británie a USA sa stretnú v Chequers. Tento variant obsahuje aj čas s kráľovnou Alžbetou II., ktorý sa uskutoční na windsorskom hrade, a nie v Buckinghamskom paláci v Londýne. Trumpa okrem toho britskí hostitelia požiadajú, aby sa vyhol návšteve britského parlamentu.Druhý z návrhov, schválených Mayovou, počíta s Trumpovým prijatím v londýnskom sídle premiérky, na Downing Street.Zdroj blízky britskej vláde pre The Sun povedal, že Británia má program pre oba navrhované varianty, ale veľvyslanec Darroch v Bielom dome jasne naznačí, že Británia by uvítala, keby si Trump vybral variant s Chequers.Trumpova pracovná návšteva v Británii sa má uskutočniť 13. júla.Mnohí Briti avizovali, že budú protestovať proti Trumpovej návšteve. Proti tomu, aby šlo o štátnu návštevu, protestovali aj mnohí politici. Medzi nimi bol aj londýnsky primátor Sadiq Khan, podľa ktorého Trump v Londýne nie je vítaný kvôli svojmu programu rozdeľujúcemu spoločnosť.Pôvodne sa mal Trump v januári zúčastniť na slávnostnom otvorení nového veľvyslanectva v Londýne. Svoju návštevu však zrušil, pričom kritizoval administratívu exprezidenta USA Baracka Obamu za to, že lacno predala pôvodnú budovu v centre Londýna a dala postaviť novú za 1,2 miliardy dolárov a oveľa ďalej od centra.