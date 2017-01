Britská premiérka Mayová odmietla čiastočný brexit

Britská premiérka Theresa Mayová počas prejavu o brexite v Lancaster House v Londýne 17. januára 2017. Mayová dnes zverejní 12-bodový plán tzv. tvrdého brexitu, teda odchodu Spojeného kráľovstva zo spoločného európskeho trhu a colnej únie. FOTO TASR/AP Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Londýn nechce si vyberať odrobinky z členstva v EÚ

Londýn 17. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová predstavila dnes v prejave svoj plán odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Tzv. brexit bude podľa nej jasný, Británia nemá záujem o čiastočné členstvo v EÚ ani iné riešenie, na základe ktorého by bola "Británia sa po vystúpení z EÚ nebude usilovať o členstvo v jednotnom európskom trhu, aj keď chce dosiahnuť čo najväčší prístup k nemu. Bude s Úniou rokovať o dohode o voľnom obchode a nebude prispievať do rozpočtu EÚ, uviedla Mayová. Podľa vlastných slov vníma s" možnosť novej dohody o colnej únii.Británia nemá podľa Mayovej v úmysle prijať model použitý v prípade iných krajín a nechce si vyberať odrobinky z členstva v EÚ. Nórsko napríklad nie je členom Únie, výmenou za úplný prístup k spoločnému trhu však musí prispievať do rozpočtu Únie, umožniť jej občanom žiť a pracovať v Nórsku a prevziať veľkú časť legislatívy EÚ.Mayová v prejave povedala, že sa bude na nadchádzajúcich rokovaniach o odchode z Únie snažiť o "nové, pozitívne a konštruktívne partnerstvo" s EÚ. Zdôraznila, že je v národnom záujme Británie, aby EÚ bola úspešná.Spojené kráľovstvo ostane "dobrým priateľom a susedom" Európskej únie a jej občania budú v tejto krajine aj po brexite". Británia na druhej strane prevezme kontrolu nad tým, koľko ľudí bude môcť prísť z EÚ na jej územie, no Mayovej vláda chce garantovať práva občanov EÚ v Británii, ako to bude možné.Na oficiálnych dvojročných rokovaniach o brexite by sa Británia okrem toho mohla snažiť o to, aby proces vystúpenia prebehol postupne, po fázach, čo by zabránilo ". Počas tohto procesu Spojené kráľovstvo zaradí európske zákony a smernice do svojej legislatívy, aby sa zaistila kontinuita a zabránilo neistote.Mayová tiež potvrdila, že britský parlament dostane možnosť hlasovať o konečnom riešení procesu brexitu, keď budú rokovania o ňom zavŕšené.