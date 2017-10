Britská premiérka naznačila možné odvolanie šéfa diplomacie

Britská premiérka Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v dnes zverejnenom rozhovore naznačila, že by mohla odvolať ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona. Správa prišla po tom, ako tento týždeň čelila otvorenej "rebélii" vo svojej Konzervatívnej strane.Noviny The Sunday Times položili Mayovej otázku o tom, aké má plány pre Johnsona, ktorý jej verejnej vyjadruje lojálnosť, no podľa niektorých spojencov premiérky oslabuje jej pozíciu predkladaním vlastných návrhov týkajúcich sa vystúpenia z Európskej únie.povedala Mayová v reakcii, čo nedeľňajšie noviny zhodnotili ako signál, že je pripravená zaradiť do svojho kabinetu nových ministrov a odvolať z neho tých, ktorí jej spôsobili problémy.dodala.Mayovej autorita v Konzervatívnej strane upadla po tom, ako vyhlásila predčasné voľby, v ktorých v júni prišla o väčšinu v parlamente, pripomína v správe agentúra Reuters.Johnson, ktorý je všeobecne vnímaný ako možný kandidát na post lídra konzervatívcov, v septembri napísal článok o svojej vízii pre tzv. brexit - len niekoľko dní pred tým, ako Mayová vystúpila so zásadným prejavom na túto tému. Čelil tak obvineniam, že vyvoláva nepotrebné napätie pred straníckym zjazdom z predošlého týždňa.V piatok bývalý predseda Konzervatívnej strany Grant Shapps oznámil, že získal podporu 30 poslancov, ktorí si želajú odvolanie Mayovej z vedenia strany. Stále to však nestačí na iniciovanie oficiálnej výzvy na odstúpenie.Vysokopostavení stranícki predstavitelia vrátane Johnsona sa v reakcii postavili za Mayovú a apelovali na jednotu.citovali britské médiá slová Johnsona určené konzervatívnym členom parlamentu.Dnešné vydania britských nedeľných novín sú podľa agentúry Reuters plné vyjadrení nemenovaných predstaviteľov konzervatívcov tvrdiacich, že Mayovej dni na Downing Street sú zrátané.The Sunday Times uviedli, že traja ministri z Mayovej kabinetu hovorili o potrebe vymeniť premiérku.povedal pre noviny jeden z nemenovaných ministrov.Štvrtý citovaný minister zdôraznil, že zmena vedenia nesmie byť chaotická, no podľa jeho slov je vylúčené, že by Mayová viedla stranu do budúcich volieb s riadnym termínom v roku 2022.Noviny The Observer informovali, že podľa nemenovaných popredných osobností z radov konzervatívcov síce Mayová nemá dlhodobú budúcnosť vo vedení, naliehajú však na ňu, aby reorganizovala svoj kabinet - v nádeji, že nová krv dodá strane novú energiu a tiež zhatí Johnsonove ambície.Stranícke zdroje podľa The Sunday Times uviedli, že Mayová plánuje zmeny vo vláde po summite EÚ z 19.-20. októbra.