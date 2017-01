Britská vláda chce postaviť 17 nových satelitných miest a dedín

Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. januára (TASR) - Britská vláda dnes predstavila plány na výstavbu 17 nových mestečiek a dedín, aby zmiernila chronický nedostatok rezidenčných nehnuteľností.Nové "záhradné" komunity vyrastú po celej krajine, od Cumbrie na severe Anglicka po Cornwall na juhu. Sú súčasťou vládneho plánu na výstavbu 200.000 nových domov. Uviedol to vo svojom vyhlásení minister pre bývanie a plánovanie Gavin Barwell.To je pritom len zlomok z plánovaného 1 milióna domov, ktoré by mali podľa vládnych plánov pribudnúť v Británii v rokoch 2015-2020.Spojené kráľovstvo patrí medzi najhustejšie obývané krajiny, no stále zápasí s nedostatkom bytov a domov. To má za následok špirálový rast cien rezidenčných nehnuteľností, najmä v Londýne, ale aj v ostatných veľkých mestách, takže sa stávajú pre mnohých ľudí nedostupné.Developéri sa zase sťažujú na nedostatok pozemkov a striktné pravidlá, ktoré brzdia ďalšiu výstavbu v mestách aj na vidieku.Vláda vlani vyzvala miestne úrady, aby jej oznámili, či majú záujem o nové zelené, záhradné štvrte a satelitné mestečká.Barwell dnes predstavil plány na výstavbu prvých domov. Uviedol tiež, že štát uvoľní niektoré reštrikcie, ktoré bránia výstavbe a podporí ju aj finančne. Príslušný fond bude mať kapacitu 7,4 miliardy libier (8,64 miliardy eur).Prvé tri satelitné mestá, ktoré budú mať každé vyše 10.000 nových domov, vzniknú neďaleko Aylesbury, Tauntonu a Harlowu. A nové "záhradné dediny" vyrastú pri Bailriggu, Long Marstone, Welborne a Culme.Nedostatok rezidenčných nehnuteľností sa tiež do istej miery podpísal pod výsledok referenda o brexite. Podľa mnohých odborníkov, bolo totiž referendum hlasovaním o migrantoch. Odporcovia členstva v Európskej únii vinia z nedostatku voľných bytov milióny migrantov, ktorí prišli z nových východoeurópskych členských štátov únie.