Britská vláda podporila návrh zákona o upskirtingu ako trestnom čine

Londýn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 15. júna (TASR) - Britská vláda podporila návrh zákona, podľa ktorého by sa tzv. upskirting, teda zhotovanie fotografií alebo videí pod sukňou ženy bez jej súhlasu, mohol kvalifikovať ako trestný čin. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Táto prax sa vďaka dostupnosti smartfónov a miniaturizácii fotografických prístrojov stala v posledných rokoch pomerne bežným javom. Často k nemu dochádza na verejných miestach - v hromadnej doprave či na pohyblivých schodoch, kde masy ľudí sťažujú odhaľovanie páchateľov. Veľa žien sa obeťou upskirtingu stáva v nočných kluboch, reštauráciách či obchodoch.U mnohých ľudí sa po zistení, že boli obeťou upskirtingu, objavili psychické problémy, pričom v mnohých prípadoch aj dlhý čas od incidentu.Mnohí ľudia - nielen bezprostredné obete - sa ostro ohradzujú proti takýmto zásahom do súkromia. Práve z ich radov vzišli výzvy, aby bol upskirting hodnotený ako trestný čin.Tento názor podporila aj britská ministerka spravodlivosti Lucy Frazerová, podľa ktorej ide o veľký zásah do súkromia spôsobujúci obeti pocit potupy a zneistenia. Podľa Frazerovej môže zmena zákona vyslať jasný signál, že páchatelia budú potrestaní.V závažných prípadoch by súd za upskirting mohol udeliť trest odňatia slobody na dva roky.Frazerová podľa denníka The Sun potvrdila, že vláda podporuje zákaz upskirtigu v Anglicku a Walese. V Škótsku je upskirting trestným činom od roku 2010.Frazerová súčasne vyzdvihla kampaň spustenú vlani 26-ročnou Ginou Martinovou, ktorá sa stala obeťou tohto druhu voyerizmu, keď si ju počas letného festivalu na mobily nakrúcali dvaja muži a fotografie spod jej sukne zverejnili na sociálnych sieťach. Martinová sa pokúšala upozorniť na svoj prípad políciu, ktorá však nekonala. Martinová následne začala s petíciou za to, aby upskirting bol trestným činom.Upskirting sa aj vďaka Martinovej dostal do novely zákona proti voyerizmu, ktorý parlamentu predložila liberálna poslankyňa Wera Hobhousová. Poslanecká snemovňa by o návrhu mala hlasovať v piatok. Prejavená podpora vlády môže uľahčiť jeho prijatie.uviedla Hobhousová.