Britská vláda predala časť svojho podielu v RBS so stratou

Ilustračné foto. Britská libra.

Londýn 5. júna (TASR) - Britská vláda predala časť svojich akcií Royal Bank of Scotland (RBS) so stratou.Vláda sa zbavila 7,7 % akcií RBS, ktoré sú v obehu, čo zodpovedá 925 miliónom akcií, v utorok uviedla britská investičná agentúra UKGI. Predajom klesol podiel štátu v banke z približne 70 % na asi 62,4 %.Akcie sa predali po 2,27 GBP, pričom vláda ich kúpila počas krízy v roku 2008 po 5,02 GBP. Tak vznikla daňovým poplatníkom strata 2,1 miliardy GBP (kolo 2,4 miliardy eur). Minister financií Philip Hammond napriek tomu privítal predaj akoŠtát v roku 2008 napumpoval do RBS celkovo 45,5 miliardy GBP.(1 EUR = 0,87673 GBP)