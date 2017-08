Britská vláda vydá strategické materiály ohľadom brexitu

Na snímke minister Spojeného kráľovstva pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie David Davis . Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Londýn 13. augusta (TASR) - Britská vláda sa od budúceho týždňa chystá publikovať sériu dokumentov týkajúcu sa stratégie brexitu. K tomuto kroku pristúpi krátko pred začatím tretieho kola rozhovorov medzi Londýnom a Bruselom týkajúce sa vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ). Rokovania sú naplánované na 28. augusta. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Britský minister pre brexit David Davis vyhlásil, že dokumenty budú predstavovať "významný krok vpred" smerom k naplneniu výsledkov minuloročného referenda, keď si obyvatelia Spojeného kráľovstva zvolili opustiť Úniu.Jeden z dokumentov sa zameria na budúce hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou, vzhľadom na obavy v Dubline, že návrat k "tvrdým" hraniciam by mohol viesť k hospodárskym stratám a k pozastaveniu mierového procesu v Severnom Írsku.Ostatné dokumenty sa budú zaoberať dostupnosťou tovaru pre EÚ a Britániu a taktiež podmienkami prístupu k úradným dokumentom po tom, čo Londýn Úniu opustí.Ďalší balík dokumentov ohľadom stratégie brexitu by mal vyjsť pred stretnutím Európskej rady v októbri, keď sa od lídrov EÚ očakáva, že rozhodnú, či sa v rámci rokovaní o brexite dosiahol dostatočný pokrok na to, aby sa mohlo pokračovať v rozhovoroch o budúcnosti vzťahov medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.Rokovania o brexite medzi Londýnom a Bruselom, ktoré začali koncom júna, zatiaľ nepriniesli žiadne konkrétne výsledky. EÚ preto vyzvala Britániu aby do konca augusta predstavila svoju jasnú pozíciu v kľúčových otázkach brexitu.