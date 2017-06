Britská vláda vytvorí poradenskú skupinu podnikateľov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. júna (TASR) - Britská vláda v súvislosti s rokovaniami o brexite vytvorí poradenskú skupinu, v ktorej budú mať zastúpenie hlavné lobistické skupiny tamojších podnikov.Minister obchodu Greg Clark uviedol, žePodľa správ z Londýna v poradenskej skupine bude mať zastúpenie: Konfederácia britského priemyslu (CBI), zoskupenie výrobcov EEF, Britská obchodná komora, Inštitút riaditeľov a Federácia malých podnikov.povedal Clark vo svojom vyhlásení.Predstavitelia popredných britských podnikov už mesiace naliehajú na vládu, aby vylúčila tzv. tvrdý brexit, teda odchod zo spoločného trhu EÚ bez colných sadzieb. Kabinet by chcel zároveň zastaviť voľný pohyb osôb z EÚ.Podnikatelia argumentujú, že neistota v súvislosti s podmienkami brexitu už ovplyvnila ich investičné rozhodnutia. A varovali pred odchodom Británie z jednotného trhu bez novej obchodnej dohody. To by totiž znamenalo návrat k obchodovaniu podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), teda zavedeniu ciel medzi britskými ostrovmi a kontinentom.Ale vzhľadom na fakt, že Konzervatívna strana premiérky Theresy Mayovej stratila parlamentnú väčšinu v predčasných voľbách začiatkom júna, vyhliadka na tvrdý brexit bledne.