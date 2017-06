Britská vláda zaobstarala nové byty pre obyvateľov zhoreného vežiaka

Na snímke výšková budova Grenfell Tower po rozsiahlom požiari Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. júna (TASR) - Britská vláda zaobstarala novopostavené byty, ktoré by mohli využiť niektorí obyvatelia londýnskeho 24-poschodového obytného domu Grenfell Tower, ktorý minulý týždeň zachvátil mohutný požiar.Ide o 68 bytov v rámciv mestskej štvrti Kensington a Chelsea, kde sa Grenfell Tower nachádza, uviedol minister pre komunity Sajid Javid.Pri požiari vežiaka zahynulo najmenej 79 ľudí a mnoho ďalších stratilo strechu nad hlavou. Vláda sa im snaží zabezpečiť bývanie práve v tejto oblasti, ktorá patrí medzi najdrahšie v Londýne.Obyvateľom sa snaží pomôcť aj súkromný sektor. Dnes vyšiel charitatívny singel, produkovaný Simonom Cowellom, britským porotcom talentových súťaží. Na nahrávke piesne americkej dvojice hudobníkov Simon a Garfunkel "Bridge Over Troubled Water" (Most ponad rozbúrenú rieku) sa podieľalo približne 50 umelcov. Medzi spevákmi bola Rita Ora, Robbie Williams, Liam Payne a Jessie J.