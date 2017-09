Britské banky musia zvýšiť svoj kapitál o približne 10 miliárd GBP

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. septembra (TASR) - Britskí poskytovatelia úverov musia zvýšiť svoj kapitál o približne 10 miliárd libier (11,34 miliardy eur), aby sa ochránili pred čoraz väčším rizikom rýchleho nárastu nezabezpečených spotrebiteľských úverov. Uviedla to dnes centrálna banka Bank of England (BoE).Výbor pre finančnú politiku BoE do konca roka oznámi bankám, koľko kapitálu navyše budú potrebovať na základe vyhodnotenia rizikovosti ich úverov.Strážcovia britskej meny tiež varovali, že nadchádzajúci odchod Británie z Európskej únie (EÚ) v marci 2019 predstavuje veľký právny problém pre zhruba štvrtinu, teda 25 %, derivátových zmlúv, ktoré podniky používajú na zabezpečenie úrokových a menových rizík.Finančné spoločnosti budú musieť prepracovať cezhraničné zmluvy, aby sa predišlo problémom na trhoch, aj keď lepším riešením by bolo, keby britskí a európski zákonodarcovia schválili zákon, ktorý by umožnil, aby existujúce zmluvy pokračovali, povedala BoE.Pokiaľ ide o spotrebiteľské úvery, centrálna banka uviedla, že v krízovej situácii - po náraste nezamestnanosti na viac ako dvojnásobok aktuálnej úrovne a zvýšení úrokových sadzieb BoE o 4 % - by britské úverové ústavy mali očakávať, že odpíšu 20 % zo svojich pôžičiek. Na porovnanie, vlani to bolo 13 %, keďže kvalita bankových úverov bola vyššia a BoE pri testoch vo svojom scenári počítala s nižšou úrokovou mierou.Väčšina ekonómov odhaduje, že BoE v novembri zvýši úrokové sadzby na 0,5 % z 0,25 %.Dodatočné zvýšenie kapitálu o 10 miliárd GBP je v kontexte s 280 miliardami GBP ich jadrového kapitálu malá suma. Ale BoE podľa vlastných slov očakáva, že banky budú brať do úvahy väčšie riziká vo svojich budúcich plánoch poskytovania úverov.Britské domácnosti od začiatku roka sužuje prudký nárast inflácie, ktorý znížil ich disponibilné príjmy. BoE predpovedá, že miera inflácie dosiahne na budúci mesiac najvyššiu úroveň za vyše päť rokov.Rast spotrebiteľských úverov sa v júli spomalil na 9,8 %, čo je najslabší výsledok od apríla 2016. Koncom minulého roka pritom tempo ich rastu dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer 11 rokov.(1 EUR = 0,88155 GBP)