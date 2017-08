Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. augusta (TASR) - Britské firmy majú čoraz väčšie obavy z vývoja ekonomiky. A to sa odráža aj na ich plánoch investícií a náboru nových zamestnancov. Ukázal to najnovší prieskum konfederácie pre nábor a zamestnanosť - The Recruitment and Employment Confederation (REC).Podľa REC index ekonomických podmienok vo Veľkej Británii už klesol na najnižšiu úroveň v tomto roku. Väčšina respondentov pritom uviedla, že situácia sa zhoršuje.Zamestnávatelia síce stále prijímajú nových ľudí, ale zároveň priznali, že ich dôvera, že v tom budú pokračovať, sa znižuje.REC zverejnila svoju správu necelý týždeň pred začiatkom ďalšieho kola rokovaní o brexite medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ).Obe strany sa rozchádzajú v názore na to, kedy sa majú začať rokovania o obchodnej dohode. Írsky premiér Leo Varadkar tento týždeň vyhlásil, že jeAndrew Goodwin z Oxford Economics dnes vo svojej správe skonštatoval, že šance na úspešné oddelenie Veľkej Británie od EÚ a dosiahnutie dohody o prechodnom období klesajú. Dodal, že ak sa Británia počas obdobia prechodu ocitne mimo jednotného európskeho trhu, podkope to jej snahy o vytvorenie stabilných podmienok pre firmy.Británia urobila len málo pre dosiahnutie pokroku v otázke separácie a jej návrh na prechodné obdobie si môže vyžiadať ďalšie rokovania.Firmy v Británii pritom potrebujú nielen ľahký prístup na jednotný trh EÚ, ale mnohé z nich aj kvalifikovanú silu z kontinentu. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti REC Kevina Greena vláda v Londýne musí urobiť viac preto, aby mali podniky jasnejší obraz o tom, čo ich čaká. Upozornil, že aj keď je situácia na britskom trhu práce momentálne dobrá, zamestnávatelia budú pokračovať v nábore a investíciách, len ak budú mať pocit istoty ohľadne budúcnosti.