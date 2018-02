Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. februára (TASR) - Britské hospodárstvo v januári zrejme prudko spomalilo. Naznačil to najnovší prieskum spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply. To vyvoláva pochybnosti, či centrálna banka Bank of England (BoE) v nadchádzajúcich mesiacoch zvýši úrokové sadzby.Kurz libry klesol a úroky z britských štátnych dlhopisov nakrátko vzrástli po tom, ako Markit uviedla, že medzikvartálny rast šiestej najväčšej svetovej ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2018 pravdepodobne spomalí na 0,3 % z 0,5 % v posledných troch mesiacoch 2017.Signalizuje to najnovší prieskum, ktorý ukázal, že index nákupných manažérov z dominantného sektora služieb (Purchasing Managers Index, PMI) v Spojenom kráľovstve v januári klesol na 16-mesačné minimum 53 bodov z 54,2 bodu v decembri. Analytici pritom predpovedali, že sa jeho hodnota zníži oveľa menej, na 54 bodov.Dôvodom horšieho výsledku sektora služieb bol úbytok existujúcich klientov a neistota ohľadne budúcich vzťahov Británie s Európskou úniou (EÚ) po brexite.Vývoj britského PMI ostro kontrastuje s výsledkami z eurozóny, ktorej ekonomika naberá čoraz väčšie tempo. Rozdiely medzi Britániou a jej európskymi susedmi sa zväčšujú.Ak sa k tomu pridajú minulotýždňové slabšie než očakávané výsledky britského výrobného sektora a stavebníctva, pondelkový prieskum naznačuje, že ostrovná ekonomika minulý mesiac rástla najpomalšie od referenda o brexite v júni 2016.BoE má vo štvrtok (8.2.) oznámiť nové ekonomické prognózy a investori sledujú akékoľvek náznaky o ďalšom vývoji jej úrokových sadzieb, ktoré vlani v novembri zvýšila prvýkrát za 10 rokov.