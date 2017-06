Britské koaličné rozhovory ohrozujú severoírske snahy o rozdelenie moc

Líderka strany DUP Arlene Fosterová a zástupca Nigel Dodds. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Dublin 12. júna (TASR) - Vedúci predstavitelia Írska a Severného Írska vyjadrili obavy, že úsilie britských konzervatívcov o dohodu s Demokratickou unionistickou stranou (DUP) by mohlo narušiť snahy o rozdelenie moci v Severnom Írsku. Vyjadrili sa tak v Belfaste, kde začali dnes nové rokovania o Severnom Írsku.Vodca strany Fine Gael Leo Varadkar, ktorý by sa mal stať v stredu írskym premiérom, povedal írskym médiám, že vlády v Dubline a Londýne by si mali uvedomiť, že sú spoluručiteľmi Dohody z Veľkého piatka a nemali by mať príliš blízky vzťah so žiadnou politickou stranou v Severnom Írsku.Veľkonočná dohoda z roku 1998 otvorila cestu k rozdeleniu moci medzi írskou republikánskou stranou Sinn Féin a konkurenčnou DUP po desaťročiach nábožensky motivovaného násilia v Severnom Írsku.Varadkar tiež povedal, že minulotýždňové britské voľby, v ktorých premiérka Theresa Mayová prišla o parlamentnú väčšinu, ponúkajú príležitosť na uplatnenie miernejšej formy vystúpenia Británie z EÚ, označovanej ako "V Belfaste pokračovali dnes snahy dohodnúť sa na rozdelení moci v Severnom Írsku, zatiaľ čo Mayovej konzervatívci rokujú s DUP o podpore pre britskú menšinovú vládu.Írsky minister zahraničných vecí Charlie Flanagan a opätovne do funkcie vymenovaný britský minister pre Severné Írsko James Brokenshire vedú rokovania o rozdelení moci v Severnom Írsku, ktoré boli od januára prerušené. Avšak predseda Sinn Féin Gerry Adams vyhlásil, že britská vláda "a varoval, že jej potenciálna dohoda s DUP nepomôže Severnému Írsku.Britský minister Brokenshire pred obnovením rozhovorov o rozdelení moci varoval, že Severnému Írsku hrozí priama vláda z Londýna, ak tamojšie strany nedosiahnu dohodu do 29. júna, informovala tlačová agentúra DPA.