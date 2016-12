Britské letectvo sa pripravuje zaútočiť na srdce kalifátu IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. decembra (TASR) - Britské Kráľovské letectvo (RAF) sa pripravuje na mohutnú ofenzívu v Sýrii. Na jar budúceho roka chce zaútočiť nateroristickej organizácie Islamský štát (IS); sýrske mesto Rakka. Informoval o tom v nedeľu denník The Telegraph s odvolaním sa na britské armádne zdroje.Británia podľa nich dúfa, že iracké mesto Mósul bude od militantov oslobodené do jari, čo umožní RAF ofenzívu v Sýrii, kde chce podporiť Sýrske demokratické sily (SDF). Nálety ale budú, pretože vzdušný priestor kontroluje režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho ruskí spojenci.uviedol pre The Telegraph jeden zo zdrojov.Rakka je hlavnou baštou IS v Sýrii a de facto metropolou kalifátu, ktorý extrémisti z tejto organizácie vyhlásili pred dvoma rokmi na územiach obsadených v Sýrii a Iraku.Velitelia a hovorcovia SDF - združenia kurských, arabských a kresťanských milícií bojujúcich proti extrémistickým skupinám na severe Sýrie - ohlásili začiatok dlho očakávanej ofenzívy, ktorej cieľom je dobyť Rakku, 6. novembra.