Britské stíhačky eskortovali lietadlo Ryanairu na letisko Stansted

Londýn 4. októbra (TASR) - Britské stíhačky typu Typhoon eskortovali dnes ráno let spoločnosti Ryanair na londýnske letisko Stansted. Dôvodom bola bližšie nešpecifikovaná, zrejme falošná hrozba, informovala agentúra AP.Lietadlo pôvodne smerovalo z litovského mesta Kaunas na londýnske letisko Luton, neskôr bol let odklonený na Stansted. Incident spôsobil desaťminútové prerušenie vybavovania letov, ale pred 9.00 h (SELČ 8.00 h) bola prevádzka letiska obnovená.Vedenie spoločnosti Ryanair uviedlo, že let bol presmerovaný kvôli bližšie nešpecifikovanej, zrejme falošnej bezpečnostnej hrozbe, o ktorej sa dozvedeli litovské úrady.Miestna polícia v Essexe ubezpečila , že dnešný incident "nepovažujú za pokus o únos alebo teroristický čin".