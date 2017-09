Britské úrady schválili vybudovanie cestného tunela popod Stonehenge

Stonehenge Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 12. septembra (TASR) - Britské úrady dnes definitívne schválili plán na vybudovanie cestného tunela popod svetoznámu pravekú lokalitu Stonehenge v južnom Anglicku. Informovala o tom agentúra AP.O kontroverznom pláne, ktorý má eliminovať časté dopravné zápchy vznikajúce na priľahlej rušnej ceste, sa v Británii diskutuje už približne tri desaťročia.Vláda napokon dala zelenú realizácii celého projektu. Trasa budúceho tunela však bola - v reakcii na protesty odporcov - mierne pozmenená a presunutá ďalej od stredu unikátnej pamiatky.Rušnú cestu prvej triedy A303, ktorá prakticky rozdeľuje komplex Stonehenge na dve polovice, dlhodobo sužujú dopravné zápchy. Ich príčinou je nezriedka to, že vodiči spomaľujú svoje vozidlá, aby sa pokochali pohľadom na kamenný monument.Plánovaným 2,9 kilometra dlhým tunelom by sa mala rušivá premávka dostať do podzemia. Obe časti 2600-hektárového pamiatkového komplexu by sa tak mali konečne spojiť do jedného celku. Náklady by mali dosiahnuť 1,6 miliardy libier (1,78 miliardy eur).Oproti pôvodne zamýšľanej trase však tunel postavia o 50 metrov ďalej od veľkého kamenného kruhu. Týmto spôsobom sa má zaistiť to, aby stavba nenarušovala pohľady na Slnko počas osláv zimného slnovratu.Časť kritikov, aj z radov odbornej verejnosti, však ani tento ústupok neuspokojil. Napríklad archeológ David Jacques z univerzity v Birminghame sa obáva narušenia unikátnej prírodnej scenérie v okolí Stonehenge, či dokonca narušenia stability celej pamiatky.Stonehenge sa nachádza v rovinatej oblasti, 13 kilometrov od juhoanglického mesta Salisbury a je jednou z najpopulárnejších turistických atrakcií Británie. Každoročne ho navštívi viac ako 850.000 ľudí. Komplex kamenných kruhov bol postavený v troch etapách medzi rokmi 3000 až 1600 pred naším letopočtom. Dodnes vyvoláva špekulácie ohľadne svojho pôvodného využitia.