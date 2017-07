Britské úrady začali izolovať väzňov s extrémistickými názormi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. júla (TASR) - Britské úrady začali presúvať väzňov s extrémistickými názormi do izolovaných oddelení väzníc. Opatrenie má zamedziť šíreniu radikálnych názorov medzi väzňami, informovala dnes agentúra DPA.Vo vyhlásení britského ministerstva spravodlivosti sa zdôrazňuje, že najnebezpečnejší páchatelia budú oddelení od ďalších väzňov, ktorých by mohli negatívne ovplyvniť.Minulý týždeň takto presunuli bližšie neurčený počet trestancov do izolovaného oddelenia mužskej väznice Frankland pri meste Newcastle na severovýchode Anglicka. Dovedna sa počíta so vznikom troch takýchto oddelení s celkovou kapacitou 28 osôb.Viac ako 4500 policajtov prešlo tiež špeciálnym výcvikom, v ktorom sa naučili, ako rozpoznať extrémistické názory, a ako takéto prípady riešiť.Ide o súčasť vládnej stratégie boja proti šíreniu radikálnych názorov v britských väzniciach, ktoré islamskí extrémisti masívne využívajú na získavanie ďalších prívržencov svojej ideológie.Podobnú stratégiu izolácie väzňov uplatňuje aj Francúzsko. V tamojších väzniciach sa môže podľa odhadov nachádzať až 1500 extrémistov.Britská premiérka Theresa Mayová v reakcii na nedávny teroristický útok v Londýne, pri ktorom zahynulo sedem ľudí a 48 bolo zranených, sľúbila, že jej vláda prepracuje doterajšiu stratégiu boja proti terorizmu.