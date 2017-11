Britské úrady žiadajú Líbyu o vydanie brata útočníka z Manchestru

Policajti poskytujú informácie mužovi pred uzatvorenou cestou pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 2. novembra (TASR) - Britská polícia sa na základe zatýkacieho rozkazu pokúša dosiahnuť vydanie brata samovražedného útočníka na koncerte v Manchester Arene z Líbye, informovala vo štvrtok agentúra AP.Mladší brat útočníka z Manchestru Hášim Abedi je vo väzení v Líbyi. Zatykač naňho vydal sudca Westminsterského súdu a ministerka vnútra ho odsúhlasila. Zatykač na Abediho brata podľa polície súvisí s vraždou 22 ľudí a pokusov o vraždu ďalších. Britské úrady doručili žiadosť o vydanie líbyjskej strane v stredu, uviedla polícia.Jednotka Špeciálneho zastrašovacieho útvaru (Rada), ktorá ho zadržiava, prostredníctvom svojho hovorcu oznámila, že Hášima nevydá a toto rozhodnutie prenechá na líbyjské súdy.povedal hovorca pre Reuters.Útvar je protiteroristickou jednotkou patriacou pod tripoliskú vládu, ktorú podporuje OSN. Útvar v dňoch po útoku v Manchestri zatkol otca Salmana Abediho, Ramadána, a jeho mladšieho brata Hášima pre podozrenie z väzieb na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Vypočúval ich, ako aj ďalších členov rodiny.Vyšetrovatelia nepredpokladajú, že by za útokom v Manchestri stála veľká teroristická bunka, so zapojením ďalších osôb do jeho plánovania ale počítajú. A Hášima Abediho polícia označila za podozrivého.Útok sa stal 22. mája krátko po skončení koncertu americkej speváčky Ariany Grande v Manchester Arene v severoanglickom meste.Salman Abedi bol jedným z troch súrodencov a narodil sa v Manchestri rodičom líbyjského pôvodu, ktorí v 90. rokoch utiekli pred režimom vtedajšieho diktátora Muammara Kaddáfího.