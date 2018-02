Britské závody Airbusu môžu prísť o dominantné postavenie pre brexit

Airbus Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. februára (TASR) - Po približne polstoročí je dominantné postavenie Británie pri výrobe krídiel pre lietadlá európskeho koncernu Airbus ohrozené. Dôvodom je neistota spojená s brexitom. Konkurencia tak môže pripraviť ostrovné závody o výrobu s vysokou pridanou hodnotou.Najmenej sedem vlád už oslovilo Airbus. Snažia sa získať výrobu krídel, keďže európsky koncern má obavy z dôsledkov odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) na svoju produkciu. To zase vyvolalo znepokojenie v britských závodoch. Boja sa, že prídu o svoju vedúcu úlohu v rámci koncernu. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.V čase, keď Airbus aktuálne vyhodnocuje plány na výrobu nového modelu A320, sa už na neho obrátili členovia EÚ - Francúzsko, Nemecko a Španielsko, ako aj USA a Čína, kde má tiež montážne linky, a dokonca aj Mexiko a Južná Kórea, tvrdia zdroje.Vedenie Airbusu opakovane naznačilo, že britské závody, ktoré od roku 1970 vyrábajú krídla pre Airbus, nemajú garantované svoje dominantné postavenie. Brexit totiž všetko skomplikoval a Airbusu hrozí, že po odchode Británie z EÚ jeho náklady stúpnu a cezhraničné dodávky budú zložitejšie.Airbus sa odmietol vyjadriť k tejto správe, uviedol len, že jeho prvoradým cieľom je globálna konkurencieschopnosť spoločnosti.A zatiaľ čo sa britská premiérka Theresa Mayová snaží dosiahnuť dohodu, ktorá udrží silné väzby medzi EÚ a Britániou aj po jej odchode z bloku na budúci rok, tvrdé krídlo stúpencov brexitu v jej Konzervatívnej strane jej v tom bráni. Táto neistota tak spôsobila, že spoločnosti - od bánk, cez automobilky až po výskum, prehodnocujú svoje investičné plány v Spojenom kráľovstve.Londýnske ministerstvo pre podnikanie vo svojom vyhlásení uviedlo, že bude naďalej úzko spolupracovať s firmami zo všetkých odvetví v snahe zabezpečiť bezproblémové pokračovanie ich podnikania.Britská vláda poskytuje finančnú podporu pre vývoj krídiel pre Airbus, ktorý v Spojenom kráľovstve zamestnáva 15.000 ľudí.Airbus zase uviedol, že jeho továreň na krídla vo waleskom meste Broughton, kde sa už počas druhej svetovej vojny vyrábali bombardéry, je jednou z jej najproduktívnejších. Druhý závod vo Filtone, na juhozápade Anglicka, je zodpovedný najmä za dizajn krídiel.povedal Mark Tami, poslanec opozičnej Labouristickej strany, ktorý zastupuje tento volebný obvod.Krídla sú najkomplexnejšou časťou lietadla, a preto Spojené kráľovstvo dôkladne strážilo svoje odborné znalosti v tejto oblasti. Najmä nemecká vláda sa pritom už v minulosti sťažovala, že nedosiahla spravodlivý podiel prác na kľúčových programoch, ako je A350.Zatiaľ čo presun súčasnej výroby z Broughtonu by bol nákladný, Airbus si môže vybrať iné miesto pre výrobu krídiel pre nové modely. Koncern pracuje na plánoch pre ďalšiu generáciu A320, ktoré bude mať celé krídla z kompozitných materiálov, čo pomôže znížiť spotrebu paliva o 30 %.V Británii sa vyrábajú krídla pre A350. To tiež predstavuje prekážku pre získanie novej výroby pre A320 alebo iné vývojové modely. Francúzsko a Nemecko, kde koncern zostavuje väčšinu svojich lietadiel, dlho tlačia na Airbusu, aby im dal väčší podiel na celkovej produkcii.