Britského princa Williama a Kate vítali v Osle davy priaznivcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 2. februára (TASR) - Britský princ William s manželkou Kate sa počas prvého dňa návštevy Nórska poprechádzali v parku v hlavnom meste Oslo, kam ich prišli vo štvrtok pozdraviť davy priaznivcov. Informovala o tom agentúra DPA.Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea najskôr absolvovali v kráľovskom paláci v Osle obed s nórskym kráľom Haraldom V. a kráľovnou Sonjou. Následne boli pozvaní na prechádzku do priľahlého sochárskeho parku princeznej Ingrid Alexandry, 14-ročnej dcéry korunného princa Haakona a jeho manželky, korunnej princeznej Mette-Marit.Williama a Kate pri prechádzke sprevádzala Ingrid Alexandra, jej rodičia i kráľovná Sonja. Na mieste sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí pár prišli privítať. Viacerí v rukách niesli vlajky Spojeného kráľovstva či nórske zástavy.William s tehotnou Kate svojich priaznivcov nadšene zdravili; udalosť naživo vysielala nórska verejnoprávna televízia NRK. Britský princ okrem iného spomenul, že sa rád venuje lyžovaniu, jednému z obľúbených nórskych športov.Britský pár následne v spoločnosti Haakona a Mette-Marit navštívil osloské stredisko MESH, rozsiahly priestor pre podnikateľov i startupy. Tam sa stretli s mladým úradujúcim majstrom sveta v šachu Magnusom Carlsenom a vypočuli si príbeh jeho firmy, ktorá vyvinula mobilnú aplikáciu na hranie šachu.Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea sú v Nórsku na dvojdňovej návšteve, zdržia sa do piatka. Do Osla sa presunuli zo susedného Švédska, kde strávili taktiež dva dni.