Britskí dopingoví hriešnici nebudú čeliť trestnému stíhaniu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. októbra (TASR) - Britská vláda rozhodla, že dopingoví podvodníci by nemali čeliť trestnému stíhaniu.Ministerka športu Tracey Crouchová uviedla, že sankcie pre dopingových hriešnikov by mali byť v kompetencii športových organizácií. Vyhlásila to po tom, čo vláda preskúmala dôležitosť kriminalizácia dopingu. "Bolo správne, že sme sa zaoberali touto témou. Vo väčšine sme sa zhodli, že by to nevyhnutne nepomohlo v boji proti dopingu," dodala Crouchová. Tá odporučila na boj proti zakázaným látkam viac mimosúťažných a neohlásených testov, či lepšie vzdelávanie v oblasti dopingu.Britskí športovci, ktorých prichytia pri užívaní zakázaných látok, tak už nebudú čeliť trestnému stíhaniu. Doping je stále kriminalizovaný v krajinách ako napríklad Austrália, Francúzsko, či Taliansko.Správa o dopingu, ktorá zahŕňala rozsiahle rozhovory s predstaviteľmi antidopingových organizácií ako napríklad Britská antidopingová agentúra (UKAD) alebo Svetová antidopingová agentúra (WADA), uviedla, že krajina má vhodný regulačný rámec na boj proti dopingu. Žiaden z respondentov nepodporil kriminalizáciu dopingu. Argumentovali tým, že by to spomalilo vyšetrovanie hriešnikov. Informoval portál BBC.Podľa správy sú najúčinnejšie prostriedky dlhé tresty pre športovcov aj všetkých, ktorí boli do dopingových prehreškov zapletení.