Manchester 2. októbra (TASR) - Britskí ministri sú frustrovaní z pomalého tempa rokovaní o brexite. Uviedol to dnes minister financií Philip Hammond, podľa ktorého sú členovia kabinetu lojálni k premiérke Therese Mayovej počas rokovaní o odchode Británie z Európskej únie (EÚ).Hammond sa na konferencii Konzervatívnej strany v Manchestri pokúsil bagatelizovať význam nedávneho vyhlásenie ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona. Ten totiž v rozhovore pre britské noviny hovoril o existencii, čo naznačuje rozpory v kabinete.povedal Hammond. Aj preto išla podľa neho premiérka pred 10 dňami do Florencie, aby vo svojom kľúčovom prejave načrtla pozície Británie a posunula tak rokovania dopredu.Postoj ministra Johnsona k týmto otázkam je dobre známy, skonštatoval Hammond a zdôraznil, že podporuje predsedníčku vlády, čo sa týka zložitých a delikátnych rokovaní o brexite.Hammond dnes zároveň na otázky novinárov uviedol, že Británia bude naďalej lobovať v USA v súvislosti s ich obchodným sporom s kanadským koncernom Bombardier. Upozornil však, že v tomto smere existujú limity, na ktoré Londýn naráža.USA minulý týždeň predbežne zaviedli až 220-% clo na lietadlá spoločnosti Bombardier CSeries, ktorých krídla sa vyrábajú v závode v Belfaste, po sťažnosti amerického koncernu Boeing na dotácie od kanadskej vlády.povedal. Pripomenul však, že každá krajina má vlastné interné postupy a právne systémy a britská vláda sa nemôžeme vždy zaručiť, že bude všetko fungovať tak, ako by chcela.