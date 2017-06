Britskí ovocinári zápasia s nedostatkom zahraničných pracovníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Londýn 22. júna (TASR) - Britskí pestovatelia ovocia a zeleniny zápasia s nedostatkom zahraničných sezónnych pracovníkov. Viac než 50 % z nich uviedlo, že nevedia, či budú mať na zber úrody dostatok ľudí zo zahraničia.Ako ukázal prieskum, ktorý zrealizovala britská spoločnosť BBC, mnohí pestovatelia vidia za svojimi problémami slabú libru, ktorá znížila kúpnu silu ich zahraničných zamestnancov. Ďalším problémom je podľa nich neistota spojená s odchodom krajiny z Európskej únie.V Británii sa na zbere a spracovaní ovocia a zeleniny podieľa každoročne zhruba 80.000 sezónnych pracovníkov. Väčšina z nich je z krajín Európskej únie, najmä z Rumunska a Bulharska. Zhruba každý piaty britský pestovateľ v prieskume uviedol, že má v súčasnosti menej sezónnych pracovníkov, než by reálne potreboval. To potvrdila aj spoločnosť Wilkin and Sons pôsobiaca v grófstve Essex. Zber jahôd je momentálne v plnom prúde, tento rok má však firma o 20 % zberačov menej, než by potrebovala.povedal riaditeľ Chris Newenham.Ako uviedla organizácia British Summer Fruits, ktorá združuje britských pestovateľov drobného ovocia, problém nedostatku pracovnej sily je v súčasnosti najväčší od roku 2004. Najímanie pracovníkov bolo zložité už pred referendom o odchode Británie z EÚ a brexit podľa pestovateľov tieto problémy ešte zhoršil. Obávajú sa, že ak nebudú mať zahraničných sezónnych pracovníkov, produkcia drobného ovocia v Británii sa dostane do obrovských problémov. Prieskum BBC ukázal, že vyše 70 % opýtaných pestovateľov bude v prípade obmedzení pre sezónnych pracovníkov uvažovať o znížení produkcie.British Summer Fruits uskutočnila vlastný prieskum v súvislosti s možnými dôsledkami brexitu na britských pestovateľov zeleniny a ovocia a následne na zákazníkov. Prieskum ukázal, že ak by Británia bola v prípade drobného ovocia závislá od dovozu, ceny by sa mohli zvýšiť až o 50 %. Ak by sa nepodarilo do budúcnosti zabezpečiť dobré podmienky pre britskú produkciu drobného ovocia, bude to mať podľa predsedu British Summer Fruits Laurenca Olinsa negatívne dôsledky pre ekonomiku, rodinné rozpočty, potravinovú bezpečnosť, ako aj životné prostredie.Podľa stúpencov brexitu by pestovatelia mali zamestnať skôr Britov, to je však podľa farmárov problém. Ako povedala Beverley Dixonová zo spoločnosti G's Fresh, ktorá zamestnáva okolo 2500 sezónnych pracovníkov pomáhajúcich pri pestovaní šalátovej zeleniny v grófstvach Cambridge a Norfolk, ale aj inde, ich firma pracuje v oblastiach s nízkou nezamestnanosťou.povedala Dixonová. Navyše, ako dodala, Briti si hľadajú stabilnú prácu a tu ide len o sezónne zamestnanie.