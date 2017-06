Britskí politici po útoku v Londýne pokračujú v predvolebnej kampani

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. júna (TASR) - Situácia v Británii po sobotňajšom teroristickom útoku v Londýne sa začína opäť vracať do normálu. Politici dnes ráno obnovili kampaň pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktorá bola už druhýkrát prerušená v dôsledku takejto udalosti, zatiaľ čo polícia opäť sprístupnila niektoré priestranstvá v oblasti, kde zaútočili teroristi.Podľa spravodajskej stanice BBC došlo k jednoznačnému obnoveniu predvolebnej kampane, pričom líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn vyslovil "uštipačné poznámky" na adresu škrtov v polícii, ako aj výsledkov terajšej premiérky Theresy Mayovej, keď bola ešte vo funkcii ministerky vnútra. Očakáva sa, že Mayová sa zase vyjadrí k návrhom na sprísňovanie trestov a zákroky voči internetovým spoločnostiam, ktorých služby využívajú extrémisti. Líder Liberálnych demokratov Tim Farron medzitým napísal článok pre denník Guardian, kde vyzýva na výraznejšie obmedzenie "zdrojov financovania terorizmu".Stanice metra a železníc v časti Londýna, kde útočníci vrazili autom do chodcov na moste a následne napádali nožmi ľudí v nákupnej zóne, obnovili dnes plnohodnotnú prevádzku. Niektoré z policajných kordónov v dejisku sobotňajšieho útoku zrušili skôr, ako sa pôvodne očakávalo, a opäť sprístupnený bol tak samotný most London Bridge, ako aj priľahlé ulice, informovala BBC.Po tom, ako už druhýkrát za ostatné mesiace vrazili v Londýne útočníci autom do chodcov na moste, polícia oznámila, že rozmiestni na viacerých mostoch v metropole bezpečnostné zábrany. Podľa údajov BBC sa takéto zariadenia počas uplynulej noci objavili na mostoch Lambeth Bridge, Waterloo Bridge a Westminster Bridge.Polícia medzitým pokračuje aj v zásahoch na miestach, kde by sa mali nachádzať osoby podozrivé v súvislosti so sobotňajším útokom. Najnovšie policajné akcie, pri ktorých bolo zadržaných niekoľko ľudí, sa uskutočnili vo východných londýnskych štvrtiach Newham a Barking.Po najnovšom teroristickom útoku v Británii ponechala tamojšia vláda v platnosti "vážny" stupeň ohrozenia terorizmom, teda druhý najvyšší z piatich, čo znamená vysokú pravdepodobnosť útoku. Neopakuje sa tak situácia po májovom bombovom útoku v Manchestri, keď bol vyhlásený najvyšší, "kritický" stupeň ohrozenia vzhľadom na predpoklad, že sa na verejnosti môžu pohybovať ďalšie osoby spojené s týmto činom.Britská polícia pozná totožnosť všetkých troch útočníkov, ktorí zabili v sobotu v centre Londýna sedem ľudí a ďalších 48 zranili. Ich totožnosť zverejní, len čo to bude s ohľadom na vyšetrovanie možné, uviedla BBC.Trojica útočníkov najskôr v sobotu večer vrazila dodávkou do chodcov na moste London Bridge a potom zaútočila nožmi na ľudí v neďalekej nákupnej zóne Borough Market. Policajti všetkých troch teroristov zastrelili.Zodpovednosť za tento čin prevzala džihádistická organizácia Islamský štát.