Britskí výrobcovia sa obávajú nedostatku pracovnej sily po brexite

Londýn 21. mája (TASR) - Britskí výrobcovia sa obávajú nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily po brexite. Ukázala to najnovšia správa Konfederácie britského priemyslu a spoločnosti Squire Patton Boggs. Najnovšie údaje poukázali na trend narastania počtu občanov Európskej únie (EÚ), ktorí opúšťajú Spojené kráľovstvo od referenda o brexite v roku 2016. A tiež na pokles počtu nových žiadostí o prácu od občanov EÚ.Výrobcovia v Británii preto vo väčšej miere investujú do zvyšovania kvalifikácie svojich zamestnancov vzhľadom na to, že oficiálny dátum brexitu sa blíži. Takmer polovica výrobcov v Spojenom kráľovstve je znepokojená nedostatočným prístupom ku kvalifikovaným pracovníkom po brexite. A toto číslo je väčšie vo firmách, ktoré zamestnávajú občanov z EÚ.Firmy v Británii už pritom zápasia s nedostatkom pracovnej sily vo viacerých odvetviach. Výrobcovia preto podnikajú kroky na jej zabezpečenie a investujú nielen do náboru nových zamestnancov, ale aj do zvyšovania zručností tých súčasných. V správe sa tiež uvádza, že silná politika v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie domácej pracovnej sily by mala ísť ruka v ruke s novým imigračným systémom.