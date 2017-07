Britskú centrálnu banku čaká prvý štrajk zamestnancov za vyššie platy

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. júla (TASR) - Britskú centrálnu banku čaká pravdepodobne prvý štrajk za viac než polstoročie. Ako dnes uviedla odborová organizácia Unite, väčšina zamestnancov Bank of England (BoE) z oblasti údržby, bezpečnosti a ďalších služieb totiž dnes hlasovala za 4-dňový štrajk, ktorý by sa mal uskutočniť v dňoch 31. júla až 3. augusta. Dôvodom je nespokojnosť s vývojom miezd.Ako povedala Mercedes Sánchezová z Unite, hlasovanie nasledovalo po tom, ako vedenie banky rozhodlo, že nebude rokovať oo zvyšovaní platov.Podľa odborovej organizácie tak nemali inú možnosť, pretože banka im už druhý rok po sebe ponúka zvýšenie platov v menšej miere, než je miera inflácie. V súčasnom finančnom roku je rast miezd stanovený na úrovni maximálne 1 %. Miera inflácie pritom dosahuje tesne pod 3 %.Navyše, rozhodnutie o zvýšení platu je v kompetencii jednotlivých šéfov. To znamená, že niektorým zamestnancom sa plat nemusí zvýšiť vôbec. Bank of England v reakcii na plánovaný štrajk časti zamestnancov uviedla, že má pripravené potrebné riešenia, aby inštitúcia mohla fungovať aj počas konania štrajku.