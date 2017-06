Britský automobilový priemysel sa obáva tvrdého brexitu

Britská zástava veje pred Londýnskou vežou Big Ben neďaleko britského parlamentu v Londýne. Britská vláda oznámila, že oficiálne spustí proces svojho odchodu z EÚ v stredu 29. marca. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 20. júna (TASR) - Britský automobilový priemysel zaslal vláde premiérky Theresy Mayovej zoznam požiadaviek týkajúcich sa brexitu. Varoval pred návratom k pravidlám Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by zrejme natrvalo poškodilo úspešný sektor.Britské združenie výrobcov a predajcov áut Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) uviedlo, že Británia si musí zachovať právo schvaľovať vozidlá na používanie v Európskej únii (EÚ) rovnako ako prístup k obchodným dohodám s inými krajinami, ako je Japonsko, a firmy ponúkajúce financovanie automobilov si musia zachovať práva poskytovať svoje služby v únii.Britský automobilový priemysel, ktorého produkcia by sa mala do konca tohto desaťročia dostať na rekordné úrovne, sa obáva zavedenia ciel a straty prístupu k najväčšiemu exportnému trhu, čo môže mať negatívny vplyv na investície a môže ohroziť životaschopnosť britských závodov.