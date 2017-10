Britský dopravca Monarch Airlines zrušil všetky lety

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. októbra (TASR) - Britský letecký dopravca Monarch Airlines bojuje s problémami. Piate najväčšie aerolínie v krajine museli zrušiť všetky lety.Letecká spoločnosť dnes upozornila cestujúcich, že zastavila prevádzku. Snaha Monarch Airlines o dosiahnutie dohody s regulačnými úradmi, ktoré by im umožnilo pokračovať v činnosti, totiž zlyhala. To sa dotkne aj ďalších spoločností spojených s Monarch Airlines, a to Monarch Holidays a First Aviation.Vedenie spoločnosti oznámilo, že od dnešného dňa ruší "Prepravu približne 110.000 klientov, ktorí sú aktuálne v zahraničí, sa teraz snaží zabezpečiť vláda Spojeného kráľovstva. Tá požiadala úrad pre civilné letectvo CAA, aby koordinoval lety spať do Británie pre všetkých zákazníkov Monarchu, ktorí sú v súčasnosti v zámorí.Kolaps Monarch Airlines je najväčším v histórii britského letectva. Aerolíniám totiž úrady neobnovili licenciu, ktorá vypršala 30. septembra. Letecká spoločnosť už dlhšie zápasí so stratami. Dôvodom je pokles dopytu po letoch do Turecka a Egypta.