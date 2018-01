Britský EasyJet začal lietať na vnútronemeckých linkách

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Berlín 5. januára (TASR) - Cestujúci na vnútronemeckých linkách môžu očakávať, že sa z Berlína do cieľového letiska v krajine dostanú lacnejšie. V piatok totiž vzlietol do Mníchova z letiska Tegel prvý stroj britskej spoločnosti EasyJet. Tým dostáva Lufthansa a jej nízkonákladová dcéra Eurowings na domácej pôde silného konkurenta.V polovici decembra kúpil EasyJet 25 lietadiel od nesolventnej spoločnosti Air Berlin, ktoré parkovali na letisku Tegel. Súčasne sa stal majiteľom aj oprávnení na odlety a pristávania na nemeckých letiskách.V nedeľu (7.1.) začne prepravovať cestujúcich 15 lietadlami, ktoré obslúžia 19 liniek. Okrem iného budú smerovať do Frankfurtu nad Mohanom, Stuttgartu, Mníchova a Düsseldorfu. Do konca tohtoročnej letnej sezóny bude EasyJet smerovať do viac ako 40 nemeckých miest.