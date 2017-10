Britský filmový inštitút odobral Weinsteinovi svoje najvyššie ocenenie

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. októbra (TASR) - Britský filmový inštitút (BFI) odobral vo štvrtok zdiskreditovanému americkému filmovému producentovi Harveymu Weinsteinovi svoje najvyššie ocenenie a zdôvodnil to tak, že producentovo údajnéodporuje hodnotám organizácie.Weinsteinovi udelili členstvo v BFI v roku 2002 za jeho prínos pre britskú kinematografiu.V posledných týždňoch ho desiatky žien obvinili zo sexuálneho napadnutia a obťažovania. Filmová spoločnosť, ktorú založil spolu so svojím bratom Bobom, ho prepustila a vylúčila ho aj americká Akadémia filmového umenia a vied.Weinstein popiera akúkoľvek sexuálnu aktivitu bez súhlasu druhej osoby.Britský filmový inštitút uviedol vo štvrtok vo vyhlásení, žeInštitút dodal, ženapísal inštitút. "Filmový priemysel potrebuje viac žien zastúpených na každej svojej úrovni, na plátne aj mimo neho," dodal BFI.Aj niekoľko britských zákonodarcov vyzvalo na to, aby Weinsteinovi odobrali poctu, ktorú mu v roku 2004 udelila kráľovná Alžbeta II., keď ho vymenovala za veliteľa Radu britského impéria. Politici žiadajú komisiu pre odoberanie pôct, aby zrušil Weinsteinovo ocenenie, ktoré je už len jeden stupeň pod rytierskym stavom.Weinstein podporil mnoho britských filmov, vrátane snímok Zamilovaný Shakespeare a Kráľova reč.Londýnska polícia vyšetruje obvinenia zo sexuálneho napadnutia proti nemu, ktoré oznámili dve ženy.