Britský lekár Ronald Ross objasnil úlohu komára pri malárii

Londýn/Bratislava 13. mája (TASR) - Britský lekár, parazitológ a patológ Ronald Ross bol laureátom Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu (1902). Jeho vedecké práce o malárii sú základom metódy úspešného liečenia tohto nebezpečného ochorenia. Narodil sa v rodine britského vojaka v Indii v Almore 13. mája 1857. Dnes uplynulo od jeho narodenia 160 rokov.Ronald Ross bol už ako dieťa v Indii svedkom devastácií, ktorou sa na ľudskom zdraví podpisuje malária. Z Indie odcestoval ako 8-ročný do škôl v Británii a v roku 1879 na podnet otca ukončil štúdium medicíny napriek svojim umeleckým sklonom. Ako lekár pôsobil v službách armády na viacerých miestach v Indii, v britskom Londýne študoval bakteriológiu a opäť sa vrátil do Indie.Vedeckému skúmaniu nebezpečného ochorenia sa začal venovať v roku 1892. V tom čase vedci Alphonse Laveran a Patrick Manson objavili prítomnosť parazitov v krvi ľudí postihnutých maláriou a Ross nadviazal na ich poznatky. K prevratnému objavu Ross dospel v roku 1897 a popísal celý životný cyklus parazitov spôsobujúcich maláriu a objasnil úlohu komárov rodu Anopheles v ňom. V roku 1899 sa vrátil do Veľkej Británie a v Liverpoole sa venoval ďalšiemu bádaniu v oblasti tropických chorôb. V roku 1902 si za svoj objav prevzal Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu.Za rytiera bol pasovaný v roku 1911 a nasledujúci rok sa stal lekárom tropických ochorení v londýnskej kráľovskej nemocnici. Počas prvej svetovej vojny bol vymenovaný za lekára-konzultanta pre tropické choroby a v egyptskej Alexandrii sa venoval objasňovaniu epidémie dyzentérie, ktoré kosila britské vojsko v tureckých Dardanelách.Zúčastnil sa na viacerých výskumných expedíciách v západnej Afrike, Paname, Grécku a na Cypre ako poradca pre vyhladenie malárie.Napriek Nobelovej cene a ďalším oceneniam cítil roztrpčenosť z finančného nedocenenia vedeckej práce (vlastnej aj vo všeobecnosti) a dal to najavo britskej vláde. Dosiahol, že vedeckí pracovníci dostali možnosť získať za svoju prácu náležité ocenenie a penziu. Od roku 1926 viedol inštitút a kliniku pre tropické ochorenia založené na jeho počesť. Okrem vedeckého bádania sa venoval matematike a ako jeden z prvých použil štatistické metódy pri svojom medicínskom výskume. Tvoril aj v oblasti krásnej literatúry a je autorom odborného spisu The Prevention of Malaria (Prevencia malárie).Nositeľ Nobelovej ceny Ronald Ross zomrel 16. septembra 1932 v Londýne v Spojenom kráľovstve.