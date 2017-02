Britský minister Boris Johnson sa vzdal amerického občianstva

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Londýn 8. februára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson sa vzdal svojho amerického občianstva, informovala dnes agentúra Reuters.Uviedla, že to vyplýva zo zoznamu amerického ministerstva financií a že minister, ktorý sa narodil v New Yorku, urobil to, čo sľúbil.Johnson sa stal ministrom zahraničných vecí krátko po referende z júna minulého roka, v ktorom väčšina voličov hlasovala za odchod Británie z Európskej únie. Podľa médií sa vzdal jedného z dvoch občianstiev a tiež podal v USA daňové priznanie za rok 2015, v ktorom odviedol daň z predaja svojho domu v Londýne.Britské ministerstvo zahraničných vecí sa k správe bezprostredne nevyjadrilo.Americké ministerstvo financií vedie zoznam všetkých ľudí, ktorí sa vzdali amerického občianstva alebo povolenia na dlhodobý pobyt počas posledného štvrťroku 2016.Johnson je na tomto zozname zapísaný ako Alexander Boris Johnson, jeho celé meno je Alexander Boris de Pfeffel Johnson.