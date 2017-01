Britský minister financií očakáva náročné rokovania o odchode z EÚ

Britský minister zahraničných vecí Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. januára (TASR) – Tvrdé a náročné rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie očakáva britský minister financií Philip Hammond. Aj po odchode z Únie si s ňou praje zachovať úzke obchodné vzťahy.cituje z rozhovoru britského ministra poskytnutého americkej televíznej stanici CNBC belgická RTBF. Rozhovor sa uskutočnil počas Hammondovej pracovnej cesty v štátoch Perzského zálivu." vysvetlil minister pred približne dvojročnými rokovaniami o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré by sa mali začať po marci.Podľa Hammonda je v záujme oboch rokovacích strán zachovať si úzke ekonomické a obchodné väzby. Preto zopakoval svoj decembrový návrh uzavrieť prechodné dohody medzi Úniou a Londýnom, ktoré by brexit mohli uľahčiť.," zhrnul v rozhovore pre CNBC britský minister.Premiérka Theresa Mayová avizovala, že proces odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ formálne začne aktiváciou článku 50 Lisabonskej zmluvy do konca marca. O tom, či tak môže urobiť sama, alebo na to potrebuje súhlas parlamentu, by mal v januári rozhodnúť britský najvyšší súd. Rokovania medzi Londýnom a Úniou sa začnú až po oficiálnej žiadosti o odchod zo spoločenstva.