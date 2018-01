Britský minister obrany pricestoval do Bagdadu

Michael Fallon, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 4. januára (TASR) - Britský minister obrany Michael Fallon pricestoval vo štvrtok do Bagdadu na rokovania s irackými predstaviteľmi o bezpečnostnej spolupráci. Informovala o tom agentúra Anadolu.Podľa agentúry, ktorá sa odvoláva na zdroj na irackom ministerstve zahraničných vecí, sa Fallon stretne so svojím rezortným partnerom i premiérom Hajdarom Abádím.uviedol zdroj.Fallon bol naposledy v Iraku vlani septembri. Diskutoval tam o boji proti IS. O mesiac neskôr zavítala do Bagdadu britská premiérka Theresa Mayová - rokovala s Abádím.Británia je členom medzinárodnej vojenskej koalície, ktorá vznikla koncom roka 2014 s cieľom bojovať proti IS v Iraku a Sýrii.