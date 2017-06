Britský minister obrany: Ruská agresia voči NATO sa stupňuje

Michael Fallon, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 15. júna (TASR) - Ruská agresia voči Severoatlantickej aliancii sa stupňuje a bolo teda správne, že členské krajiny NATO sa dohodli na vytvorení síl veľmi rýchleho nasadenia. Povedal to dnes britský minister obrany Michael Fallon, ktorý je na dvojdňovej oficiálnej návšteve Rumunska.Fallon pripomenul, že Rusko anektovalo Krymský polostrov, ohrozovalo pobaltské krajiny a "propagandou a ďalšími spôsobmi" zasahovalo do demokracií v západnej Európe.Britský minister Moskvu obvinil tiež z "agresie vo východnom Stredomorí" aj z "predlžovania konfliktu v Sýrii". V tejto súvislosti dodal, že "hrozba voči NATO" sa stupňuje najmä na juhovýchodnom krídle aliancie.NATO sa podľa neho práve preto správne rozhodlo, keď ešte v roku 2014 na summite vo Walese súhlasilo s vytvorením jednotiek veľmi rýchleho nasadenia. To podľa Fallona demonštruje pripravenosť na rýchlu reakciu, akú si NATO vyžaduje.Fallon hovoril tiež o odchode Británie z Európskej únie, pričom v tejto súvislosti uviedol, že jeho krajina sa bude aj po brexite zasadzovať za európsku bezpečnosť.Sily veľmi rýchlej reakcie, známe aj ako Spearhead Force, sú štruktúrou v rámci NATO, ktorá vznikla na základe rozhodnutia summitu aliancie vo Walese v roku 2014. Úlohou tejto formácie je schopnosť do 48 hodín sa presunúť do dejiska vojenskej či humanitárnej krízy kdekoľvek na svete.