Britský minister obrany si myslí, že hrá v bondovke, reagovala Moskva

Na archívnej snímke Gavin Williamson Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. januára (TASR) - Britský minister obrany Gavin Williamson si myslí, že hrá v Jamesovi Bondovi, konštatovala v stredu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Podľa agentúry TASS takto reagovala na nedávne Williamsonovo vyjadrenie, že Rusko má v pláne poškodiť britskú ekonomiku útokom na jej infraštruktúru, pri ktorom by mohli zahynúťľudí.uviedla Zacharovová.Williamson 26. januára v rozhovore pre denník Daily Telegraph uviedol, že Rusko by mohlo na Britániu zaútočiť nie vojensky, ale tak, že poškodí jej energetickú infraštruktúru, čo sa môže uskutočniť formou raketového alebo kybernetického útoku.povedal Williamson. Po tom, čo Rusko spôsobí, stiahne sa, povedal britský minister obrany a dodal, že túto hrozbu pokladá zaNa jeho slová vzápätí reagoval hovorca ruského ministra obrany Igor Konašenkov, ktorý povedal, že WilliamsonDodal, že niektorí britskí politici nevážia slová a necítia zodpovednosť za to, čo hovoria.