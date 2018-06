Britský najvyšší súd kritizoval severoírsky zákon o interrupciách

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. júna (TASR) - Prísny severoírsky zákon o interrupciách je nezlučiteľný s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Konštatoval to vo štvrtok britský najvyšší súd, čím zvýšil tlak na premiérku Theresu Mayovú, aby presadzovala zmenu v tejto otázke.Najvyšší súd však tiež odmietol právnu námietku Severoírskej komisie pre ľudské práva voči tomuto zákonu. Podľa najvyššieho súdu táto komisia nemá postavenie na to, aby takúto námietku vzniesla, informovala agentúra AP.Severné Írsko je v súčasnosti jedinou časťou Británie, kde sa interrupcie vykonávajú len v prípade ohrozenia života matky, pričom ženy nemajú povolené umelé prerušenie tehotenstva ani v prípadoch znásilnenia či vážneho poškodenia plodu. Interrupcie odobrené lekármi sú vo zvyšku Spojeného kráľovstva možné do 24. týždňa tehotenstva.V susednom Írsku prebehlo koncom mája referendum, v ktorom sa voliči prevažnou väčšinou hlasov vyjadrili za zrušenie zákazu interrupcií, ktoré boli dovtedy povolené taktiež len v prípade ohrozenia života matky. Severné Írsko sa tak po referende dostalo pod tlak aj zo strany svojho južného suseda.Zrušenie zákazu interrupcií však predstavuje v tejto britskej provincii komplikovaný problém, okrem iného aj preto, že zákony v tejto oblasti stanovuje administratíva v Belfaste. Severné Írsko sa však už od vlaňajšieho januára nachádza v politickom pate a bezvládí. V tom sa ocitlo po tom, ako sa republikánska strana Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú na základe dohody o rozdelení moci tvorila spoločne s probritskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP).